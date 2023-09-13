Badem üreticileri fiyat açıklaması bekliyor

Adıyaman'ın Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, badem fiyatlarının hala belirlenmemesinden dolayı açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Badem üreticileri fiyat açıklaması bekliyor

Adıyaman'ın Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, badem fiyatlarının hala belirlenmemesinden dolayı açıklamalarda bulundu.

Bölgede yaklaşık olarak 13 yıl önce dikimine başlanan badem ürününün gelinen noktada 100 bin dekar üzeri alana ulaştığını belirten Başkan Yıldırım, badem hasadının birçok yerde bittiğini ancak hala fiyatların açıklanmamasından dolayı çiftçinin mağdur olduğunu söyledi.

Çiftçilerin bin bir emekle yetiştirdiği bademde yüksek girdi maliyetleri olmasına rağmen bölgede badem dikiminin 100 bin dekara ulaşmasıyla birlikte her yıl ithalat vergilerinin düşürülmesiyle üreticilerin zor durumda kaldığına dikkat çeken Başkan Yıldırım, "Badem hasadı başladığı halde fiyatların hala açıklanmamış olması, Tarım Kredi Kooperatifi Birlik A.Ş.'nin Bu tarihe kadar badem fiyatlarını açıklamadan beklemesini çiftçiler olarak anlamakta güçlük çekiyoruz. Normalde badem hasadının başlamasıyla birlikte bu fiyatların açıklanması gerekiyordu. Ayrıca bu fiyatlar da çiftçiyi de doyurabilecek memnun edecek fiyatlar olması gerekmektedir.

2007 yılında başladığımız bademe, yüzde 66 gümrük ithalat vergileri vardı. 2017 yılının sonuna doğru gümrük vergileri yüzde 43.2 idi. Yani yüzde 43.2 iken Türkiye kabuklu badem üretimi 13 bin ton civarıydı. Ne zaman ki 50 bin tonlara ulaşmaya başladı işte o zaman ithalat gümrük vergileri yüzde 43,2'den yüzde 15'e düşürüldü. Ondan sonra bununla da yetinilmedi. Türkiye, 2021 yılında kabuklu bademde 150 bin tonlara ulaştığında, nedense gümrük ithalat vergileri yüzde 2'ye düşürüldü. Yani biz de yetkililere bunu sormak istiyoruz. Neden üretim yokken yüksek olan gümrük vergileri üretim oluşmaya ve büyümeye başladığında neden peyderpey düşürüldü. Yani daha önce 3 bin dolar ödeyen bir ithalatçı ton başına neden şu an 138 dolar ödüyor. Bizim üreticilerimiz bunu anlamakta zorlanıyor ve gerçekten birinin bunu bize açıklaması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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