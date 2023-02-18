Badie Aouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badie Aouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badie Aouk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badie Aouk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badie Aouk 29 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Fas uyrukludur.Gerçek adı da بديع أوك şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badie Aouk Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AKANI GROUP yapmaktadır. Badie Aouk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 8 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Badie Aouk'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Badie Aouk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badie Aouk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Badie Aouk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badie Aouk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2018 yılında Wydad AC

Badie Aouk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badie Aouk şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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