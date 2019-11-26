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Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Fransa'nın Lievin kentindeki Arena Stade Couvert'de, 11-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'na gidecek milli takım kadrosu açıklandı.

Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu:

Tek Erkekler kategorisi: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken

Tek Kadınlar kategorisi: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü

Çift Erkekler kategorisi: Emre Sönmez - Mehmet Çapar, Serdar Koca - Serhat Salım

Çift Kadınlar kategorisi: Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül - Zehra Erdem

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

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