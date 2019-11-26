Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu
Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.
Badminton Milli Takımı'nın, Avrupa Takım Şampiyonası kadrosu belli oldu.
Fransa'nın Lievin kentindeki Arena Stade Couvert'de, 11-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası'na gidecek milli takım kadrosu açıklandı.
Türkiye Badminton Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu:
Tek Erkekler kategorisi: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken
Tek Kadınlar kategorisi: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü
Çift Erkekler kategorisi: Emre Sönmez - Mehmet Çapar, Serdar Koca - Serhat Salım
Çift Kadınlar kategorisi: Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül - Zehra Erdem
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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