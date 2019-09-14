Badmintonda şampiyon Türkiye
Bulgaristan'ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye takım müsabakalarında şampiyon oldu.
Bulgaristan'ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye takım müsabakalarında şampiyon oldu.
56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Türk badmintoncular, bireyselde 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Millilerde madalya kazanan sporcular:
Tek Erkekler: 1. Veysel Taşdemir 3. Emre Mutlu
Tek Bayanlar: 3. Aleyna Korkut, 3. Aysu Arslan
Çift Erkekler: 1. Veysel Taşdemir-Emre Mutlu 3. Mert Seven-Mehmetcan Töremiş
Çift Bayanlar: 2. Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek 3. Tayla Gerçeker-Zülal Pekez
Karışık Çiftler: 2. Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu 3. Mert Seven-Zülal Pekez
Takım müsabakalarından kazanılan 1 altın madalya ile beraber Badminton Milli Takımı toplamda 11 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
HABERE YORUM KAT