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Badmintonda şampiyon Türkiye

Bulgaristan'ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye takım müsabakalarında şampiyon oldu.

Badmintonda şampiyon Türkiye

Bulgaristan'ın Perushtica kentinde düzenlenen 13 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Türkiye takım müsabakalarında şampiyon oldu.

56 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada Türk badmintoncular, bireyselde 2 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Millilerde madalya kazanan sporcular:

Tek Erkekler: 1. Veysel Taşdemir 3. Emre Mutlu

Tek Bayanlar: 3. Aleyna Korkut, 3. Aysu Arslan

Çift Erkekler: 1. Veysel Taşdemir-Emre Mutlu 3. Mert Seven-Mehmetcan Töremiş

Çift Bayanlar: 2. Aleyna Korkut-Elif Rabia Şimşek 3. Tayla Gerçeker-Zülal Pekez

Karışık Çiftler: 2. Şevval Naz Işık-Ali Devran Açıksu 3. Mert Seven-Zülal Pekez

Takım müsabakalarından kazanılan 1 altın madalya ile beraber Badminton Milli Takımı toplamda 11 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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