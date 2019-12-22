Badmintondan olimpiyat yolunda 10 madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından olan, "Uluslararası Büyükler Badminton Turnuvası" sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun Keçiören'deki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı turnuva 4 gün sürdü.

37 ülkeden 231 sporcunun 5 kategoride madalya mücadelesi verdiği turnuvada Türk Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Ödül törenine, Türkiye Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik, yönetim kurulu üyeleri; Haluk Şahin, Cihat Yusufoğlu, Şaban Arifhan Yıldız, Bekir Yağcı, Akif Sıtkı Esen, disiplin kurulu üyeleri; Yaşar Demir, Bilal Turan Küçükarpacı katıldı.

Derece alan milli badmintoncular şu şekilde:

Tek Erkekler: 3. Emre Lale

Tek Bayanlar: 1. Neslihan Yiğit, 2. Aliye Demirbağ, 3. Özge Bayrak, 3. Naime Yılmaz

Çift Erkekler: 2. Serdar Koca & Serhat Salım

Çift Bayanlar: 1. Bengisu Erçetin & Nazlıcan İnci, 2. Zehra Erdem & İlayda Nur Özelgül, 3. Sude Naz Baysal & Başak Kılıç

Karışık Çiftler: 3. Emre Sönmez & Zehra Erdem

Organizasyon, başkan Murat Özmekik'in başhakemlere plaket armağanı ve ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Başkan Murat Özmekik, badmintona desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve desteklerinin artarak devamını diledi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA