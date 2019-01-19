Badou Ndiaye bu sezonki ilk golünü attı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, MKE Ankaragücü karşısında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'ın gollerinden birini orta sahadan Badou Ndiaye kaydetti. Müsabakanın 86. dakikasında sahneye çıkan Ndiaye, takımının maçtaki 6. golünü kaydetti. Yıldız futbolcu 21. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asist yaptı.

Bu sezon ligde 12 müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.

Kaynak: İHA