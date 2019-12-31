Badou Ndiaye kimdir? | Badou Ndiaye kaç yaşında? | Badou Ndiaye trabzonspor

Badou Ndiaye kimdir? Stoke City'li Badou Ndiaye, uzun zamandır Trabzonspor'un transfer gündemindeydi. Badou Ndiaye, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımın ardından çıkan haberler sonrası vatandaşlar tarafından Ndiaye hakkında internet üzerinde araştırma yapılmaya başlandı. Peki Badou Ndiaye kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

BADOU NDİAYE KİMDİR?

Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, 27 Ekim 1990'da Dakar'da doğdu. Babası Subay annesi Bilim Öğretmenidir. Ndiaye, ailesinin yanında Diamalaye'de büyüdü.

2012 yılında kiralık olarak Bodø/ Glimt takımına transfer oldu. Bærum 2013 sezonunda Bodø/ Glimt ile sözleşme imzaladı. Badou Ndiaye, Adeccoligaen 2013 en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

2011 – 2012 sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, Relegation Tippeligaen 2 maç toplam 33 maçta (3 gol 6 asist) performans sergiledi.

2012-2013 Sezonunda, OBOS-ligaen 27 maç, NM-Cup 4 maç, toplam 31 maçta (15 gol 2 asist) performans sergiledi. Norveç First Division liginde şampiyonluk yaşayarak, Norveç 1.ligine yükseldiler. Aynı sezonda Badou Ndiaye sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Badou Ndiaye, 5 Ağustos 2015 yılında Osmanlıspor'a transfer oldu. 2015-2016 Sezonunda, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor 330 Bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Osmanlıspor da 10 numaralı formayı giyen Badou Ndiaye, kısa sürede ilk 11'in değişilmez futbolcusu oldu. Türkiye süper ligindeki ilk sezonunda; 33 maçta (11 gol 4 asist) performans sergiledi. Osmanlıspor ligi 5.sırada bitirdi ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

2016-2017 Sezonunda, Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki, Osmanlıspor, 14 temmuz 2016 tarihinde Uefa Avrupa Liginde FC Zimbru Kişinev deplasmanında, 2-2 berabere kaldı, kendi evinde 21 Temmuz 2016 tarihinde rakibini 5-0 mağlup etti. 28 temmuz 2016 tarihinde Nomme Kalju FC kendi evinde 1-0 mağlup etti.

Deplasmanda 4 ağustos 2016 tarihinde 2-0 mağlup etti.18 ağustos 2016 tarihinde FC Midtjylland deplasmanda 1-0 mağlup etti. Kendi evinde 25 ağustos 2016 tarihinde 2-0 mağlup etti. Tarihinde ilk defa Osmanlıspor Uefa Avrupa Ligine katılmaya hak kazandı.

Ndaiye, bir dönem Galatasaray forması giyiyordu. Trabzonspor Ndiaye, transfer etti.

BADOU NDİAYE, TRABZONSPOR'DA

Stoke City'nin orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Bordo-Mavili formalı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Badou Ndiaye, paylaşımına "New Year Surprise" (Yeni yıl sürprizi) notunu düştü.

Badou Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon euro bedelle Stoke City'e transfer olmuştu.

LİGİN İKİNCİ YARISINDA BORDO MAVİLİ FORMAYLA MÜCADELE EDECEK

Daha önce Süper Lig'de Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye, ligin ikinci yarısında bordo mavili formayla mücadele edecek.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ndiaye ile ilgilendiklerini duyurmuştu.