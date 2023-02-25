Badr Eddine Touki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badr Eddine Touki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Badr Eddine Touki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Badr Eddine Touki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Badr Eddine Touki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badr Eddine Touki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Badr Eddine Touki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badr Eddine Touki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badr Eddine Touki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badr Eddine Touki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badr Eddine Touki 25 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badr Eddine Touki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Badr Eddine Touki'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Badr Eddine Touki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badr Eddine Touki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Badr Eddine Touki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badr Eddine Touki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında MC Alger

Badr Eddine Touki kimdir

Badr Eddine Touki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badr Eddine Touki şuan MC Alger takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Badr Eddine Touki nereli

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