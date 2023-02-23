Badreddine Bushara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Bushara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badreddine Bushara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badreddine Bushara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badreddine Bushara 4 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Finlandiya,Sudan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badreddine Bushara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Badreddine Bushara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Badreddine Bushara'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Badreddine Bushara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badreddine Bushara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Badreddine Bushara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badreddine Bushara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ilves II

1 Ocak 2022 yılında Ilves

Badreddine Bushara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badreddine Bushara şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Badreddine Bushara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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