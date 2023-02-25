Badreddine Souyad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badreddine Souyad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badreddine Souyad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badreddine Souyad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badreddine Souyad 3 Mayıs 1995 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badreddine Souyad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Badreddine Souyad'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Badreddine Souyad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badreddine Souyad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Badreddine Souyad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badreddine Souyad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2017 yılında MC Alger

28 Temmuz 2017 yılında RC Arbaa

1 Temmuz 2018 yılında JS Kabylie

30 Ağustos 2021 yılında Mouloudia

21 Şubat 2022 yılında JS Kabylie

Badreddine Souyad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badreddine Souyad şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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