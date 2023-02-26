Badri Lolua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Badri Lolua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Badri Lolua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Badri Lolua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Badri Lolua 16 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ბადრი ლოლუა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Badri Lolua Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına - tarihinde katılmıştır. Badri Lolua'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Badri Lolua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Badri Lolua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Badri Lolua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Badri Lolua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Badri Lolua şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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