Bae Jong Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bae Jong Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bae Jong Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bae Jong Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bae Jong Park 23 Ekim 1989 tarihinde Pohang, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박배종 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bae Jong Park Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Bae Jong Park'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bae Jong Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/phsgk1/

Bae Jong Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bae Jong Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bae Jong Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bae Jong Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2008 yılında Kwangwoon Univ.

1 Ocak 2012 yılında Suwon City

1 Ocak 2017 yılında Asan Mugunghwa

5 Temmuz 2018 yılında Suwon FC

Bae Jong Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bae Jong Park şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yuljeon Middle School (2003-2004),Boin High School (2005-2007),Kwangwoon University (2008-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.