BAE Şeyhi'nin oğlu cinsel ilişki partisinde ölü bulundu

BAE yönetimindeki Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve cinsel ilişki partisi yapıldığını öne sürüldü.