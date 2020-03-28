BAE Veliaht Prensi, uzun süre sonra ilk kez Esed ile telefonda görüştü

ABU DABİ (AA) - Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, uzun süre sonra ilk kez Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile telefon görüşmesi yaparak, destek mesajı verdi.

Nahyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşşar Esed ile telefonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini ele aldık. Bu olağanüstü koşullarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kardeş Suriye halkına desteği ve yardımını yineledim. Sıkıntı zamanlarında insan dayanışması her şeyden öncedir. Kardeş Suriye de bu kritik koşullarda yalnız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

BAE, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'de Şam'daki büyükelçiliğini kapatmış, 2018'de yeniden açmıştı.

Söz konusu telefon görüşmesi de uzun süre sonra ilk kez olmasıyla dikkati çekti.

Suriye muhalefeti, uzun süredir Abu Dabi yönetimini Esed rejimini gizlice desteklemek ve fon sağlamakla suçluyor.





Kaynak: AA