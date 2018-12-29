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BAE’de helikopter düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurtarma faaliyetleri için havalanan bir helikopterin düşmesi sonucu pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

BAE’de helikopter düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurtarma faaliyetleri için havalanan bir helikopterin düşmesi sonucu pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı.

BAE resmi haber ajansı WAM, BAE'deki Resu'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde kurtarma görevi esnasında bir helikopterin düştüğünü ve içerisinde bulunan mürettebatın hayatını kaybettiğini belirtti. Yerel kaynaklar ise helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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