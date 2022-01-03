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Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı ise Anadolu'dan!

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve başarılı bir performans sergileyen Bafetimbi Gomis, Süper Lig'e geri dönüyor. İlk devreyi 2. sırada tamamlayan Konyaspor, Fransız futbolcuyu radarına aldı.

Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı ise Anadolu'dan!

Bu sezon İlhan Palut yönetiminde başarılı bir performans sergileyen ve ilk devrede topladığı 39 puanla lider Trabzonspor'un ardında 2. sırada yer alan Konyaspor, devre arasında yapacağı transferle şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Bu kapsamda takıma forvet takviyesi yapmak isteyen yeşil-beyazlı ekip, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i gündemine aldı.

Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı ise Anadolu'dan!

TEMASLAR BAŞLADI

Şu anda Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'de forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun yeniden Avrupa liglerine dönmeye sıcak baktığı ifade edilirken, Konyaspor'un ilgisini olumlu karşıladığı belirtildi. İlhan Palut'un isteği üzerine temasa geçilen yıldız futbolcu ile yakın zaman içerisinde resmi görüşmelerin başlaması ve transferin sonuçlandırılması hedefleniyor.

Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı ise Anadolu'dan!

BAŞARILI PERFORMANSINI SÜRDÜRDÜ

Bu sezon kulübüyle çıktığı 14 maçta 6 gol atan Bafetimbi Gomis, geçtiğimiz sezon ise 42 karşılaşmada forma giyerken 30 kez fileleri havalandırdı. Golcü futbolcu Al-Hilal Riyad ile çıktığı toplam 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaparak başarılı performansını sürdürdü ve dikkatleri üzerine çekti. Gomis'in güncel piyasa değeri ise 1 milyon 600 bin euro.

Bafetimbi Gomis Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni takımı ise Anadolu'dan!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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