Bafra Belediyesi'nde skandal! Kapısını açmadığı için şoförü görevden aldı

Bafra Belediyesi ile ilgili Güngören Belediyesi'ndekine benzer skandal bir olay yaşandı. Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediyede çalışan bir şoföre "tuvalet önünde oturma" cezası vermişti. Olayın duyulmasının ardından gelen tepkiler büyüyünce İpekçi istifa etmişti.

Güngören Belediyesindeki skandal konuşulmaya devam ederken, benzer bir haber de Bafra Belediyesi'nden geldi.

Bafra Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar'ın şoförü olarak görev yapan Salih Küçük, başkan yardımcısının kapısını açmadığı gerekçesiyle görevden alındığını, eski çalıştığı yer olan zabıtaya geri gönderildiğini iddia etti.

Şoför Salih Küçük'le ilgili Eğitim Bir Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise, Samsunhaber.com'dan Dilek Alabulut'a konuşarak, duruma tepki gösterdi.

GEREKEN YAPILMALIDIR

Hamdi Yıldız yaşananların son derece üzücü ve kabul edilebilir olmadığını belirterek, "Hem Güngören'de yaşanan olay hem de Bafra ilçesinde yaşandığı iddia edilen hadise başta halkımız olmak üzere biz sendikacıları da irrite etmiştir. Bu konuda sendikamıza birçok konu gelmesine rağmen olayların üstü kapatılarak çalışanlar mağdur edilmiştir. Bize gelen üzücü konular hakkında konunun muhataplarıyla görüşüp bu tür hadiselerin yaşanmaması için her türlü girişimi yapsakta maalesef bazı olayların önüne geçemiyoruz" dedi.

Bafra'da yaşanan konuyla ilgili Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı'yla görüşmediğini gerek sendika gerekse insan olarak kendilerinin büyük fotoğrafla ilgilendiğini belirten Hamdi Yıldız, "Bu olay siyasi ayrım yapmaksızın Türkiye'nin hangi kurumunda yaşanırsa yaşansın bizim tepkimiz sert olur. Yapılan bu tür onur kırıcı davranışlara seyirci kalamayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızda İstanbul Güngören de yaşanan rezalete çok sert tepki vermiştir. Bu olay Bafra'da yaşandıysa ilgiler de gerekeni yapmalıdır. Kimse yaşananların üstünü örtmemelidir" diye konuştu.

ERSOY DEDE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede de, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi.

"Al sana İkinci Güngören Faciası.. Bafra Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar’ın, kapısını açmadığı gerekçesiyle makam şoförü Salih Küçük’ü işten çıkardığı iddia ediliyor" diyen Dede, şöyle devam etti:

"Aynı Güngören Belediye Başkanının düştüğü hataya şimdi de Bafra Belediye başkanı düşüyor. Bu tür kazalar olur. Ölü taklidi yaparak, gecmesini bekleyerek altından kalkamazsınız."