Bafra Belediyesinden emlak ve ÇTV uyarısı

Bafra Belediyesi mükelleflere emlak ve çevre temizlik vergisinde(ÇTV) son günün 30 Kasım olduğunu hatırlatarak, cezai duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri uyarısında bulundu.

Bafra Belediyesi, 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ödenmesi konusunda bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada 2019 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksiti son ödeme gününün 30 Kasım olduğunun altı çizildi.

Yapılan açıklamada, "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre emlak vergisi 2.taksidi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 44.maddesi gereği çevre temizlik vergisi 2.taksidi son ödeme günü 30 Kasım 2019 tarihine kadardır. Mükelleflerin cezai duruma düşmemeleri için vergilerini süresinde ödemeleri önemle duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA