Bafra’da 3 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 bin 850 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Sarıkaya Mahallesi'nde C.O.'nun evinde yapılan aramada 3 bin 850 gram kubar esrar ile 25 gram dişi Hint keneviri tohumu ele geçirildi. C.O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA