Bafra’da berberler denetlendi

Bafra Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyetlerini sürdüren berber salonlarını denetledi.

Bafra Belediye Zabıta Amirliğine bağlı 5 ayrı ekiple merkez ve dış mahallelerde gerçekleştirilen denetimlerde berberlerde sağlık koşullarına uygunluğu, çalışma belgeleri olup olmadığı incelendi.Ayrıca, berberlerin iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri hijyen ve temizliği, düzeni, steril kurallara uygunluğu, çalışanların portör sağlık karnesi denetimi yapıldı. 83 Berber esnafına yönelik yapılan denetimlerde, ruhsatsız çalışan 21 esnafa tebligat gerçekleştirildi.

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Zabıta Amirliği ekiplerimiz halk sağlığı için farklı iş kollarındaki işletmelerin denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yapılan bu denetimlerde önceliğimiz halkımızın sağlıklı hizmet alabilmelerini temin etmektir" dedi.

Kaynak: İHA