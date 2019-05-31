Bafra’da Kadir Gecesi coşkusu

Bafra Belediyesi ile İlçe Müftülüğünün her yıl birlikte düzenlediği Kadir Gecesi programı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Kadir Gecesi programı vatandaşların akınına uğradı. 4 bin kişinin katıldığı iftar programında masaları tek tek gezen Belediye Başkanı Hamit Kılıç, vatandaşlar "Hoş geldiniz" diyerek, herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Bafra Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda verilen halka açık iftar yemeğine yalaşık 4 bin kişi katıldı. Düzenlenen Kadir Gecesi programı akşam namazı ile başladı. İlçe Müftülüğü imam-hatiplerinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler seslendirildi. Yatsı ve teravih namazının ardından İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından yapıldı.

Program, Bafra Müftülüğü İlahi Korosu tarafından okunan ilahilerle son buldu.

Kaynak: İHA