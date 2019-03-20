Bafra’da Millet Kıraathanesi açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Vali Osman Kaymak'ın katılımı ile "Millet Kıraathanesi'nin açılışı yapıldı.

Bafra Belediyesi tarafından Emirefendi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Millet Kıraathanesi açışılında konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bugün burada Cumhurbaşkanımızın özellikle vatandaşlarımızın bilgi ve kültürünün artması dayanışmayı göstermek amacıyla özellikle altını vurguladığı hem Millet Bahçeleri hem de Millet Kıraathaneleri ile ilgili yapılan çalışmaların neticesinde Millet Kıraathanesi'nin açılışını yapıyoruz. Millet Bahçesi İle ilgilide yazılarımızı yazdık onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Burada içeride kitap var. İçeride çay var, çaylar ücretsiz. Vatandaşlarımız buraya gelecekler bir yandan kekini yiyecek, çayını içecek kitabını okuyacak. Burada birlik ve beraberliğin örneğini gösterecekler. Son zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz bir ve beraber olmanın örneğini burada göreceğiz" diye konuştu.

Vali Osman Kaymak, Bafra'nın Samsun'un önemli ilçelerinden biri olduğunu belirterek, "Samsun'un iki ovası Bafra ve Çarşamba Ovaları yıllardır ülkenin gıda depolarından birisi. Yıllardır bu ova ilçemizde geçim kaynağı olmuş. Bu iki ovayı ve Vezirköprü Ovası'nı daha iyi şekilde kullanarak Samsun'u bulunduğu seviyeden daha iyi sevilere getirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Millet Bahçeleri, Millet Kıraathaneleri çok anlamlı. Televizyon seyrediyoruz, bilgisayar ve telefonla oynuyoruz ama kitap okumuyoruz. Millet Kıraathanesi Bafra'da birlik ve beraberliğin merkezi olacak. Burada bir araya geleceğiz. Bafra'yı burada konuşacağız. Türkiye bundan 100 sene önce varlık yokluk mücadelesi verdi. İlk kurtuluş meşgalesi de Samsun'dan yakıldı. Bafralı, Samsunlular vatansever milliyetçi insanlar. Vatanın bölünmesi söz konusu olduğunda 100 sene önce olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına basıp savaşı buradan başlattılarsa bugün de savaş devam ediyor. Türkiye'yi bölmek ve yok etmek için mücadele devam ediyor. "Böyle bir olgu yok" diyenlere inanmayın çünkü var. Daha Yeni Zelanda'dan adam bize selam gönderiyor, "unutmadım" diyor. Sen tarihi unutsan bile Yeni Zelanda bize hatırlatıyor. Türkiye önemli. Devlet, bütün mazlum devletlerin umudu, bütün mazlum devletlerin güvencesi. Onun için güçlü olmak zorundayız. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Burada geleceğini bilen, kendine güvenen gençler yetişecekler" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol tarafından Millet Kıraathanesi'nin açılışı yapıldı. Açılışa Bafra Kaymakamı Adnan Adanur, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA