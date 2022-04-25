Bağ Aşılamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bağ Aşılamacı görev tanımı nedir, Bağ Aşılamacı ne iş yapar, Bağ Aşılamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bağ Aşılamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bağ Aşılamacı Tanımı;

__

Bağ Aşılamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağ Aşılamacı Maaşları

Bağ Aşılamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağ Aşılamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağ Aşılamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.39

Meslek Adı :

Bağ Aşılamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bitkilerde hücre, doku, organik madde yapımı ve yıkımı, büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisi bilgileri ışığında tekniğine uygun olarak asma fidanı üretimi ve aşılama yapma yeterliklerine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bağ Fidanı Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bitki hücre ve dokusunu incelemek

b) Organik madde yapımı ve yıkımını incelemek

c) Bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırmak

d) Asma Fidanı Üretimi Yapmak

e) Arazide bağ aşısı yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?