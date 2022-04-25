Bağ Budama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Bağ Budama İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Bağ Budama İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Bağ Budama İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Bağ Budama İşçisi Tanımı;
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Bağ Budama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağ Budama İşçisi Maaşları
Bağ Budama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağ Budama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağ Budama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6113.20
Meslek Adı :
Bağ Budama İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
- Görev ve İşlem Basamakları :
Bağ Budama İşçisi;
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