Bağ Budama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bağ Budama İşçisi görev tanımı nedir, Bağ Budama İşçisi ne iş yapar, Bağ Budama İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bağ Budama İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bağ Budama İşçisi Tanımı;

__

Bağ Budama İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağ Budama İşçisi Maaşları

Bağ Budama İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağ Budama İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağ Budama İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.20

Meslek Adı :

Bağ Budama İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

Bağ Budama İşçisi;

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?