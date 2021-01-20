Ricardo Sa Pinto kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımları çalıştırdı?Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final programı belli oldu | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman?Elazığ depremi merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? Elazığ depremi şiddetiGaziantep FK yeni hocasını buldu! Ricardo Sa Pinto dönemi başlıyor | Ricardo Sa Pinto kimdir?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika 15 Şubat yüz yüze eğitim açıklaması!Süper Lig'de 22-29. hafta programları açıklandı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin tarihi belli olduBu kadarını kimse beklemiyordu! Ünlü isimler, para karşılığında vatandaşlara video gönderiyor!Ticaret Bakanlığı Uzman Yardımcılığı alımı başvuru 2021 ne zaman? Ticaret bakanlığı memur alımı şartları neler?Eskişehir'de uyuşturucu tüccarı kıskıvrak yakalandıHayvan hakları yasası nedir? Ne işe yarar?
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! 10 kişiye 16 bin 294 lira para cezası kesildi

Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! 10 kişiye 16 bin 294 lira para cezası kesildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir bağ evinde korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynarken yakalanan 9 kişi ve mekan sahibine 16 bin 294 lira para cezası uygulandı.

Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! 10 kişiye 16 bin 294 lira para cezası kesildi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahallede bahçelik alanda bulunan bağ evinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan denetimde iki katlı ruhsatsız bağ evinde masa, sandalye, iskambil kağıtları, isim ve puan yazılı listeler, poker masası, çeşitli kumar oyunlarında kullanılan oyun pulları ele geçirildi.

Ruhsatsız yapıyı işletme haline getirdiği tespit edilen şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan, içeride bulunan 9 şahsa Kabahatler Kanununun 34. maddesi kumar oynamaktan ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplamda 16 bin 294 lira idari para cezası uygulandı.

Bağ evini kumarhaneye çevirdiler! 9 kişiye 16 bin 294 lira para cezası kesildi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
HABERE YORUM KAT