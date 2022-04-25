Bağ Fidanı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bağ Fidanı Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Bağ Fidanı Yetiştiricisi ne iş yapar, Bağ Fidanı Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bağ Fidanı Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bağ Fidanı Yetiştiricisi Tanımı;

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Bağ Fidanı Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Bağ Fidanı Yetiştiricisi Maaşları

Bağ Fidanı Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bağ Fidanı Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bağ Fidanı Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.38

Meslek Adı :

Bağ Fidanı Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bağ fidanı üretimi yapabilecek fidanlık işletmesini, anaç ve kalem damızlık parsellerini kuran, üretim teknik ve yöntemleri uygulayarak tekniğine uygun fidan üreten, fidanlıklarda bakım ve kültürel işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Bağ Fidanı Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Fidanlık işletmesi kurmak

b) Anaçlık ve kalem damızlık parsellerini kurmak

c) Asma fidanı üretimi yapmak

d) Arazide bağ aşısı yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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