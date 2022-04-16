Bagaj Kondüktörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bagaj Kondüktörü görev tanımı nedir, Bagaj Kondüktörü ne iş yapar, Bagaj Kondüktörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bagaj Kondüktörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bagaj Kondüktörü Tanımı;

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Bagaj Kondüktörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Bagaj Kondüktörü Maaşları

Bagaj Kondüktörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bagaj Kondüktörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bagaj Kondüktörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5112.06

Meslek Adı :

Bagaj Kondüktörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Seyahatlerde Hizmet Veren Elemanlar, Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri İle Rehberler

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma Hizmetlerindeki Kondüktörler Ve Otobüs Muavinleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yolcu trenlerinde yolcu bagajlarını gidecekleri istasyona göre teslim alan, dağıtımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

III. GÖREV VE İŞLEMLER: Bagaj Kondüktörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yolcuların bagajlarını, gar bagajından alıp gideceği tren furgonuna sayarak teslim almak,

b) Parça ve mektupları zimmetle teslim almak ve zimmetle teslim etmek,

c) Furgondaki parçaların trenin seyri sırasında sarsıntıdan düşmeyecek şekilde istasyon sırasına göre yerleştirmek,

d) Parçaların, furgona ve vagona yüklenmesine ve indirilmesine yardım etmek,

e) Furgondaki para kasasının çift kilitli olmasına dikkat etmek,

f) Kendisinde bulunan anahtarların, kilitlerden birini açıyor olmasına özen göstermek.

g) Değerli eşyaları korumak ve gerekli işlemleri yapmak,

h) Yolcuların bagajlarını gidecekleri istasyonlara göre dağıtımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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