Bagaj Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Bagaj Memuru görev tanımı nedir, Bagaj Memuru ne iş yapar, Bagaj Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bagaj Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bagaj Memuru Tanımı;

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Bagaj Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Bagaj Memuru Maaşları

Bagaj Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Bagaj Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bagaj Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.10

Meslek Adı :

Bagaj Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yurt içi ve yurt dışı gelen ve giden bagajları teslim alan, gönderme ve sahibini teslim etme işlemlerini yapan işletmenin günlük postalarını gidecek trenlere teslim eden, gelenleri ilgililere ulaştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Bagaj Memuru (Demiryolu) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstasyonlar arası bagaj ulaşımını sağlamak için bagaj deposuna getirilmiş veya yolcunun beraberinde götüreceği bagaj eşyalarının talimatlara uygun olup olmadığını incelemek,

b) Ambalajı kontrol etmek, tartmak, saymak, şüphelendiği kapalı bagajları aştırarak kontrolünü yapmak,

c) Vagona taşınması veya girmesi yasak ve tehlikeli olan bagajları tespit etmek,

d) Talimatlara uygun olan bagajları teslim alarak üzerlerini fişler yapıştırmak,

e) Sahibine emanet fişi vermek ve ücretlerini tahsil etmek,

f) Bagaj taşıma evrakları tanzim etmek, imzalamak, gidecek olan trenin bagaj kondüktörüne imza karşılığında teslim etmek,

g) Bagajların trene yüklenmesine nezaret etmek,

h) İşletme içinde gönderilmesi için kendisine teslim edilen postaları almak, gerektiğinde ?idari nakliyat yol varakası?, ?idari taşımalar gönderi defteri?, ?teslim etme pusulası? tanzim etmek,

i) Furgona yüklenmiş olan bagajların usulüne uygun olarak, önce inecek bagajların öne gelecek şekilde, sonra inecek bagajların geriye yerleştirilmelerini sağlamak,

j) Trenle başka yerden ambara geldiği kendisine bildirilen bagajları teslim almak,

k) İlgili defterlere kaydetmek,

l) Sahiplerine telefon veya mektupla eşyasının geldiğini bildirmek,

m) Birimine gelen her türlü resmi evrakı ve parayı bagaj kondüktörlerinden zimmet karşılığı almak,

n) Zimmet karşılığı ilgililere teslim etmek,

o) Yurt dışından gelen bagajlara ait evrak ve manifestoları deftere işlemek, ordino tanzim etmek, gerekli ücretleri tahakkuk ettirmek ve tahsil etmek,

p) Tanzim ettiği ordinoyu vererek gümrüğe göndermek,

q) Yurt dışından gelen kolileri kaydetmek,

r) Sahibine haber vermek ve ücret tahakkuk ettirmek,

s) Yurt dışına gidecek koliler için gerekli evrakları tanzim ettirmek,

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