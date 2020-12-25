Bagajda taşınan köpeğe hayvanseverlerden büyük tepki!
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin bagajında giden köpek görenleri hayrete düşürdü. Trafikteki bir başka araç sürücüsünün kayıt altına aldığı bu görüntüleri sosyal medyada yayınlamasının ardından hayvanseverlerden sürücüye tepki yağdı. Yoğun trafikteki köpeğin o halleri ise kameraya anbean böyle yansıdı.
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25 Aralık 2020 Cuma 13:21
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