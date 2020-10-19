Bağcan Kardeşler kimdir? İşte, Sonat, Serenad ve Seda Bağcan Kardeşler

Sesleri ve soyadları ile dikkatleri üstüne çeken Bağcan Kardeşler aslında kim? Halaları olan Selda Bağcan ile geçtiğimiz yıl Harbiye açık hava konserinde kendisi gibi müzisyen yeğenleri Sonat, Serenad ve Seda Bağcan'la aynı sahnede buluştu. Bağcan Ailesi'nin 4 müzisyen kadını aynı sahnede görenleri büyüledi. Konser ve beraber yaptıkları albümden sonra merak konusu oldular. Peki, Bağcan Kardeşler kimdir? Müzik yapmaya ne zaman başladılar, kimleri örnek aldılar? İşte, Sonat, Serenad ve Seda Bağcan Kardeşler ...

SERENAD BAĞCAN KİMDİR?

Serenad Bağcan, Ankara'da doğdu. Köklü bir müzisyen aileye sahip olan Serenad Bağcan, kaçınılmaz olarak müzik ile harmanlanmış bir geçmişe sahiptir. Türkiye’de ve dünya genelinde tanınan usta sanatçı Selda Bağcan halasıdır. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olmasına rağmen bu meslekte yoluna devam etmeyi tercih etmedi. Müzik hayatına başlamadan önce spora ilgi gösterdi ve masa tenisi Türkiye şampiyonu oldu. Küçük yaşlarda mandolin ve blokflüte ilgisi duydu, daha sonra ise halası Selda Bağcan'dan piyano dersleri aldı

Ankara Çocuk Korosu'na katılan Bağcan, Klasik Batı Müziği üzerine eğitim aldı. Sonraki süreçte Devlet Çok Sesli Korosu'na alto sanatçısı olarak girdi. 2011 yılında devlet korosunda Fazıl Say'a ait Nazım Hikmet Oratoryosu ve Metin Altıok Ağıtları'nı söyleyecek olan solistin gelmemesi üzerine koro şefi tarafından teşvik edildi. Ardından da Fazıl Say ile beraber sahne almaya başladı ve İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar albümlerinin solistliğini yaptı.Fazıl Say ile sahne aldıktan sonra sesinden ve isminden çokça bahsettirdi. Bağcan, "Serenad" adını taşıyan ilk solo albümünü ise Mayıs 2019'da çıkardı.

SONAT BAĞCAN KİMDİR?

Müzisyen bir aileye doğan Sonat Bağcan, tüm öğrenim hayatı boyunca, Ankara Müzik Derneği Çocuk Korosu, TRT Ankara Çok Sesli Gençlik Korosu, Anadolu Selen Oda Korosu gibi korolarda görev aldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu operetlerde ve operalarda rol alan sanatçı, üniversite yılları ve sonrasında çeşitli orkestralarda solistlik yaptı.

Türkiye Eurovision Şarkı Yarışması elemeleri, Kuşadası Festivali, Beyaz Güvercin ve Altın Anten gibi çeşitli yarışmalara da katılan Sonat Bağcan,1996 senesinde o zaman ses getiren "Üzümler Sarardı" adında bir albüm çıkardı.





Asıl mesleği diş hekimliği olan sanatçı, profesyonel müzik yaşamına ara verdiği yıllarda yoga yapmaya yöneldi. Zihni, nefesi ve ruhu etkileyen bu yaşam sanatı öğretisinin fizyolojisini merak ederek bu yönde derinleşmek üzere yoga, felsefe, bilinçli hipnoz teknikleri gibi birçok alanda çeşitli eğitimler aldı.

İki oğlu olan sanatçı, uzakta yaşayan çok sevdiği yoga hocasına doğum hediyesi olarak sözlerini yazıp bestelediği ninniyi gönderdiğinde içindeki yaşam amacını bulmanın coşkusuyla ; tüm çocuklara , kendi çocukluğuna ve gelecekteki tüm çocuklara söylemek istediği sözler ve besteler bir anda döküldü ve 'Sevgiyle Yürü Yolunu' ninni albümü olarak ortaya koydu. Müziğin bedendeki hücrelere verdiği şifa ile de ilgilenen sanatçı, kardeşleri Seda Bağcan ve Serenad Bağcan ile de özel konserler vermeye devam ediyor.

SEDA BAĞCAN KİMDİR?

Dünya müzik otoritelerince 'Mantra Müziğinin Cennetten Gelen Sesi' olarak adlandırılan Seda Bağcan, müzik yaşamına çok küçük yaşlarda; henüz 6 yaşında, Ankara Radyosu Türk Müziği Korosu ve Saz Ekibi ile ilk konserini vererek başlayan Seda Bağcan, 7 yaşında piano ve armoni dersleri aldı. Ankara Müzik Derneği Çocuk Korosu, TRT Ankara Çoksesli Gençlik Korosu’ nda uzun seneler şarkı söyledi. Ankara Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu çeşitli operetlerde ve operalarda rol alan Seda Bağcan, üniversite yıllarında da pop ve jazz orkestralarıyla çalıştı, konserler verdi, Türkiye’de Eurovision Şarkı yarışması elemelerine, Kuşadası Festivali’ne ve Altın Anten gibi müzik yarışmalarına katıldı.

Seda Bağcan, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü bitirdikten sonra Biomedikal (Tıbbi elektronik) Mühendisliği dalında uzmanlaştı, Türkiye’de ve Almanya’da Tıbbi Diagnostik alanının önde gelen şirketlerini kurdu ve yönetti. Müzikalite ve felsefesi yönünden “eşsiz” nitelikteki çalışmalarını, özenle oluşturduğu albümlerle müzikseverlere ulaştıran Seda Bağcan’ın 2013 yılında yaptığı 4. albümü, “I am that I am” adını taşıyor.

“Sonsuza kadar” sürmesini dilediği “Dünya Barış Turnesi” kapsamında; Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde konser vermekte olan Seda Bağcan, “İnsanlığın Gelişimine ve Sürdürülebilir Eğitimine Adanmışlığı” nedeniyle, kendisine; Romanya, Spiru Haret Üniversitesi tarafından verilen “Diploma of Excellence”a sahip. Müzik dünyasında Seda Bağcan, yayımlandığı ülkelerde büyük beğeni kazanan albümleriyle, “Cennetten gelen mantra müziğinin parlayan güneşi” olarak anılıyor. Yine tüm bestelerin Seda Bağcan’a ait olduğu, beşinci albümü “MIRACLE” ise bunun kanıtı niteliğinde. Halası Selda Bağcan'ın bazı şarkılarında vokalliğini yapan Seda Bağcan, İngilizce’de sevinç, neşe, eğlence keyif anlamına gelen 'Joy' isimli yeni albümünü yayınladı. Seda Bağcan’ın 7. albümü olan Joy, önceki albümlerinde yer alan mantraların remix versiyonlarından oluşuyor. Albümde sekiz mantranın, bir kısa ve bir uzun ikişer versiyonu olmak üzere, 16 şarkı bulunuyor.