Bağçeşme itfaiye binasının imalatı devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Bağçeşme'de başlattığı İtfaiye Müfreze Binası'nın bina içi ısıtma tesisat işine başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmesi için kentte kazandırdığı yeni müfreze binalarından birini de Bağçeşme'de yapılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan müfreze binasının, traverten cephe konstrüksiyon montajına devam ediliyor. Traverten cephe altı ısı yalıtımı imalatına devam eden ekipler, bina içi ısıtma tesisat işine başladı. Elektrik tava imalatına da başlayan ekipler, hem zemin hem duvar kaplaması olarak kullanılan traverten imalatını sürdürüyor.

Bağçeşme İtfaiye Müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta ise 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler olacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak.

Kaynak: İHA