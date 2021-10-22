Bağcılar Belediye Başkanı üniversite kazanan öğrencilere ve ailelerine güzel haberi duyurdu. Ailelerin eğitim yüklerini bir nebze hafifletmek için öğrencilere yönelik sosyal desteği hayata geçirdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bilgi Evlerimizden Gençlik Merkezimize kadar kurduğumuz çok sayıda tesislerle ilçemizdeki gençlere verdiğimiz eğitim desteğini ek bir hizmetle sürdürüyoruz. Yarının önemli noktalarında yer alacağına inandığımız üniversite öğrencilerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlere inanıyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Peki, Bağcılar Belediyesi üniversiteli öğrencilere 1000 TL burs başvuru tarihleri 2021 | Bağcılar Belediyesi 1000 TL burs başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

BAĞCILAR BELEDİYESİ ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLERE 1000 TL BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Üniversite öğrencilerine yönelik 1000 TL'lik sosyal yardım bursu için başvurular, 22 Eylül 2021 tarihinde başladı. Ek tercihlerin açıklanmasının ardından, 31 Ekim 2021 tarihine kadar son başvuru günü süresi verildi. Adayların, 30 Ekim 2021 Pazar gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ 1000 TL BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, NASIL YAPILIR?

1. Öğrencinin ve velisinin Sınav Tarihi Öncesinde Bağcılar’da İkamet etmesi zorunludur.

2. Öğrencinin 2021 yılında, Türkiye sınırları içinde; Devlet Üniversitesi, Özel Üniversite veya Vakıf Üniversitelerinin herhangi birinde ön lisans veya lisans programına ilk defa yerleşmesi

3. ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi (okul - bölüm belirten) ve Okul Kayıt Belgesinin Öğrenci Belgesi Başvuru Formuna eklenmesi (yüklenecek belgelerin formatının PDF, JPG, JPEG, BMP, TIF veya TIFF olması gerekmektedir)

4. Başvuruların 22.09.2021 Çarşamba - 31.10.2021 Pazar tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

5. Detaylı Bilgi İçin 4440092 Çağrı Merkezimizden destek alabilirsiniz.



Açık öğretim veya uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapacak olan adaylar, yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak ilgili sayfaya yönlendirileceklerdir.

Bağlantıya ulaşıldığında form ekrana gelecek. Çıkan formda, öğrenciler kendi bilgilerini aktardıktan hemen sonra veli bilgilerini de boş olan kısımlara yazacaklar. Adres, telefon numarası gibi diğer bilgilerin istendiği alanlara gerekli cevapların verilmesi gerekmektedir.