Bağcılar Belediyesinden dilencilere yönelik denetim

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da zabıta ve polis ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimde 9'u çocuk 14 kişi yakalandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede son günlerde dilencilere yönelik artan şikayetler üzerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi harekete geçti.

İlçede işe gidiş saatlerinde trafiğin yoğun olduğu noktalarda zabıta ve polis ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Uygulama sonucunda vatandaşın iyi niyetini suistimal eden, kavşaklarda, caddelerde, bulvarlarda sürücüleri rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9’u çocuk 14 kişi gözaltına alınarak Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

Dilencilerin üzerinden yapılan aramada bir miktar para tespit edildi. Haklarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan dilenciler daha sonra serbest bırakıldı. Dilenci çocukların ailelerine ise uyarı yapıldı ve cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaşların daha rahat ve huzurlu günler geçirmesi için uygulamanın devam edeceğini ifade etti.

İlçedeki denetimlerin en çok şikayet alınan Fatih, Yavuz Selim, Fevzi Çakmak, Güneşli ve Demirkapı mahallelerinde belli aralıklarla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA