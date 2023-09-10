Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve FIBA'nın resmi takviminde yer alan 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve FIBA'nın resmi takviminde yer alan 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi.

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen aynı zamanda FIBA'nın resmi takviminde yer alan 3x3 Basketbol Turnuvası renkli anlara sahne oldu. Bağcılar Meydanı'nda düzenlenen ve 16'sı uluslararası, 12'si yerli ve 4'ü de engelli olmak üzere 32 takımın ter döktüğü organizasyonun kapanış gününe Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Zaza Enden katıldı.

Üstü kapalı ve 3 tarafı tribün olan platformda gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda başarılı olan sporculara ödülleri takdim edildi. Etkinlikle basın mensuplarına açıklamada bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bu önemli organizasyonun Bağcılar'da gerçekleşmesinin kendileri adına mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek Özdemir, "Çok güzel bir sonbahar gününde çok güzel bir meydandayız. Burası toplumun bir arada buluşabildiği bir alan. Biz de bu meydanımızı olağanüstü derecede aktif şekilde kullanıyoruz. Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. FIBA'nın takvimine giren önemli bir organizasyon. Bağcılar'da 300 bin genç var. Biz de en genç belediye başkanlarından olarak bu potansiyeli değerlendirme gayreti içindeyiz. Ülkemizde geleceğin sporcularının yetişmesi adına bu organizasyonların önemli olduğunu düşünüyoruz. Onlara vizyon katmayı, önemli isimlerle bir araya getirmeyi ilham almaları açısından önemli buluyoruz" şeklinde konuştu.

"Bağcıların gelecekte önemli sporcular yetiştirdiğini göreceğiz"

Vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek sözlerine devam eden Başkan Özdemir, "Büyük sayılara ulaşan spor geliştirme kurslarımız var. Bu kıymetli organizasyonda bizi kırmayıp gelen eski basketbolcularımıza, federasyonumuza, gençlik spor bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bağcıların gelecekte önemli sporcular yetiştirdiğini göreceğiz. Olumlu tepkiler alıyoruz. Burada atmosferi görüyoruz, vatandaşlarımızın yoğun katılımı oldu. Gençlerimiz burada bizimleydi. Bu ilgi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizi heyecanlandırıyor. Hiçbir gelişim bir anda olmaz. Biz bu yolculukta önemli bir adımı atmış oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hazırlık maçı: Samsunspor: 6 - Giresunspor: 1
Hazırlık maçı: Samsunspor: 6 - Giresunspor: 1
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü
Başkan Böcek’ten Elmalı’ya güreş sahası sözü
Son Haberler
Vali Aslan, “Eğitim, sadece sınıf duvarları içinde değil”
Vali Aslan, “Eğitim, sadece sınıf duvarları içinde değil”
Kaza yapan çocuğun ’Baba seni istiyorum’ diye ağlaması yürekleri sızlattı
Kaza yapan çocuğun ’Baba seni istiyorum’ diye ağlaması yürekleri sızlattı
Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi
Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği 3x3 Basketbol Turnuvası sona erdi
Gönüllülere DAK 1 Eğitimi
Gönüllülere DAK 1 Eğitimi
Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu
Köyceğiz Masa Tenisi Zafer Kupası sahiplerini buldu
Tutuk, “Hedefimiz 3. Lig”
Tutuk, “Hedefimiz 3. Lig”
Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı
Minik voleybolcular son kez sahaya çıktı
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Mavi Kelebekler deplasmanda galip
Mavi Kelebekler deplasmanda galip
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Erenköy oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı