Bağcılar-Güngören tramvay hattında iki araç birbirine girdi! Seferler durduruldu!

İstanbul'da Bağcılar-Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Araçlardan birinin tramvay yoluna devrildiği kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu

Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kazada bir sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durdurulurken, ekipleri araçları kurtarma çalışmaları devam ediyor.