Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay, halk otobüsüne çarptı!
İstanbul Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. Kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ölen ya da yaralanan olup olmadığı ile ilgili henüz bilgi gelmedi.
İstanbul Tophane'de meydana gelen kazada Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapan halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada ölen veya yaralı bilgisi verilmezken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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28 Ağustos 2020 Cuma 14:01
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