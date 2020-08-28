Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay, halk otobüsüne çarptı!

İstanbul Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarptı. Kazada olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken ölen ya da yaralanan olup olmadığı ile ilgili henüz bilgi gelmedi.