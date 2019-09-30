Bağcılar Kent Konseyi “Eğitim” konusunu ele aldı

Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin, "Bağcılar genelinde okulların birçoğu yenilendi ve sağlamlaştırıldı. O konuda endişemiz yok" dedi.

Bağcılar Kent Konseyi, Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde toplandı. Toplantıda, "eğitim" konusu ele alındı. Eğitimin dünü, bugünü, yarını, bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantıda eğitimcilerin yanısıra öğrenci ve veliler de söz alarak görüş ve fikirlerini dile getirdi. Kent Konseyi Başkanı Avukat Kerim Aytekin, gündeme ilişkin yaptığı konuşmada depreme vurgu yaparak şunları söyledi: "Deprem çok önemli bir olay. Herkes tedbirini almalı. Öncelikle bize düşen görev binalarımızı sağlam yapmaktır. Böyle olunca fazla sıkıntı yaşamayız. Bağcılar genelinde okulların birçoğu yenilendi ve sağlamlaştırıldı. O konuda endişemiz yok. Yine de Allah felaketlerden muhafaza etsin".

Program sonunda eğitimcilere ve velilere şu uyarılarda bulunuldu: "Öğretmen ve idarecilerimizi tenkit ve tehdit etmek yerine tebrik ve teşekkür edelim. Çocuklarımıza da bunu öğretelim. Öğrencilerimizi aşırı koruma adına onların geleceğini heba etmeyelim. Yanlış ve ferdi davranışlarımızla çocuklarımızı eğitimden ve eğiticilerden soğutmayalım. Çocuklarımıza eğitim kurumlarının ülkemizin, milletimizin, ailemizin olmazsa olmazı olduğunu öğretelim."

Kaynak: İHA