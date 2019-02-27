Bağcılar'a "12 Yıldızlı Şehir" unvanı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, "katılımcı demokrasi" ve "yönetişim" çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi tarafından "12 Yıldızlı Şehir" unvanına layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel demokrasinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl Avrupa Konseyi'nin koordine ettiği Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) etkinliklerine bu yıl Bağcılar Belediyesi de davet edildi.

15-17 Ekim 2018 tarihleri arasında katılımcı belediyelerin her birinin kendi hedefleri ve faaliyetlerini takdim ettiği programda Bağcılar Belediyesi, "Katılımcı Demokrasi" ve "Yönetişim" teması çerçevesinde sunum yaptı. Bu kapsamda katılımcı üyeleri tarafından değerlendirmeye alınan ve başarılı bulunan Bağcılar Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından "12 Yıldızlı Şehir" unvanına layık görüldü.

Strasbourg'taki Avrupa Parlamento binasında düzenlenen ödül törenine belediyeyi temsilen proje uzmanı Özcan Caymaz ve Dış İlişkiler Uzmanı Faruk Şit katıldı.

Caymaz ve Şit, belediyenin demokrasi ve yönetişimle alakalı halk, kadın, gençlik, çocuk ve engelli meclisleri ile halk görüşü, kent konseyi, esnaf, öğrenci ve veli buluşmaları gibi çalışmalarını anlattı.

Bağcılar'ı ve belediyeyi tanıtan kısa bir film gösteriminin ardından Bağcılar Belediyesi'ne başarı sertifikası verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı Avrupa Konseyi'nin verdiği "12 Yıldızlı Şehir" ödülünü Bağcılar'a ithaf ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA