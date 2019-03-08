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  3. Bağcılar’da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı

Bağcılar’da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı

IHAAW133013-ASA/07-03-2019 - Bağcılar'da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Bağcılar’da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı

IHAAW133013-ASA/07-03-2019 - Bağcılar'da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 07.03.2019 13:30:13 TSI NNNN


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