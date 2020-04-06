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Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde farklı mahallelerinde bulunan 4 bina, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

Bağcılar'da 4 bina karantinaya alındı

Bağcılar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 "4 Nisan'da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; ilçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımızda yapılan Covit-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir" 




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