Bağcılar'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için konser verildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen ve bugün ikinci kez dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Bağcılar'da kendileri için organize edilen konseri dinledi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 35 bini aşkın 65 yaş üstü kişinin bulunduğu ilçede yaşlılar, kendileri için temizlenen parkları doldurdu. En çok rağbet gören yer ise nostalji bahçeleri oldu. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri müzik öğretmenleri, keman, klarnet ve darbukayla sokağa çıkan vatandaşlar için mini bir konser verdi. Kestane Bahçesi'nde toplanan yaşlılar duygusal türkülerle yorgunluklarını atarken eğlenceli şarkılarla da oynayıp doyasıya eğlendi.

- "Müzik sayesinde oynayıp kendimize geldik"

Etkinlikten çok memnun kaldığını belirten 70 yaşındaki Yalçın Saka, "Evde sıkılmıştık, sürekli balkondan bakıyorduk. Çok güzel bir gün geçirdik. Evde her yerimiz tutulmuştu. Müzik sayesinde oynayıp kendimize geldik. Stres attık, kurtlarımızı döktük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yaşlıların baş tacı olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Onlar bizim tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bugün de onlar için müzik dinletisi sunduk. Hem dinlendiler hem de moral depoladılar. Bugüne kadar gösterdikleri sabırdan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Normale döndükten sonra benzeri etkinlikler devam edecek."

- Kartal'da yaşlılar temiz havanın tadını çıkardı

Kartal'da ise dışarı çıkan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, deniz kenarında ve parklarda zaman geçirdi.

Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün ve bugün devam eden çalışmalar kapsamında vatandaşların vakit geçireceği alanlar hazır hale getirildi. Çeşitli noktalarda kurulan stantlarda vatandaşlara temizlik kiti ve yeni tip koronavirüs hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Olası bir sağlık problemine karşı ambulanslar da hazır bekledi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de stantların kurulduğu alanları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Yüksel'in ziyareti sırasında sıcak havadan dolayı tansiyonu yükselen bir vatandaşa, alanda bulunan ambulanstaki uzman ekipler tarafından ilk müdahale yapıldı. Bir süre sonra kendine gelen vatandaş, ambulansla evine götürüldü.

Yüksel, "Merak etmeyin, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Daha güzel zamanlarda daha güzel organizasyonlarda birlikte olacağız. Sahil etkinliklerimiz, yürüyüş etkinliklerimiz, spor etkinliklerimiz olacak. Hep birlikte bu günleri de aşacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA