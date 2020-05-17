Bağcılar'da 65 yaş ve üzeri müzik eşliğinde eğlendi

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri müzik öğretmenleri, uzun süreden sonra ikinci kez 6 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için müzik dinletisi sundu. Kestane Bahçesi'nde toplanan ileri yaştaki vatandaşlar duygusal türkülerle yorgunluklarını atarken eğlenceli şarkılarla da oynayıp keyifli zaman geçirdi.

Koronavirüsle mücadelede mayıs ayı normalleşme planı kapsamında 65 yaş üstü olanlar bugün ikinci kez 6 saatliğine dışarı çıktı. 35 bini aşkın 65 yaş üstü ilçe sakini kendileri için temizlenen parkları doldurdu. En çok rağbet gören yer ise nostalji bahçeleri oldu. Saat 13.00'te Kestane Bahçesi'ne giden 65 yaş üstü ilçe sakinleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın kendileri için hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Eşiyle veya yanında refakatçisiyle gelen 65 yaş üstü vatandaşlar, ağaçlar altında kendilerine ayrılan yerlere oturdu. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri müzik öğretmenleri de keman, klarnet ve darbukayla mini bir konser verdi. Koca çınarların kimi söylenen şarkılara alkışlayarak kimi de söyleyerek eşlik etti. Türk sanat müziği eserleri sokağa çıkan vatandaşları duygulandırırken bazı kişiler gözyaşlarını tutamadı.Eğlenceli şarkılar çaldığında ise vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak yoruluncaya kadar doyasıya oynadı.

"KURTLARIMIZI DÖKTÜK"

Etkinlikten çok memnun kaldığını belirten 70 yaşındaki Yalçın Saka, "Evde sıkılmıştık. Sürekli balkondan bakıyorduk. Çok güzel bir gün geçirdik. Evde her yerimiz tutulmuştu. Müzik sayesinde oynayıp kendimize geldik. Stres attık, kurtlarımızı döktük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Haftada bir gün dışarı çıktıklarını söyleyen Mehmet Uslu da "Evde ayaklarımız uyuştu, biraz ayaklarımız açılsın dedik. Müziği görünce de biraz oynadık" diye konuştu.

MORAL DEPOLADILAR

Yaşlıların başımızın tacı olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şunları söyledi: "Onlar bizim tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bugün de onlar için müzik dinletisi sunduk. Hem dinlendiler hem de moral depoladılar. Bugüne kadar gösterdikleri sabırdan dolayı da kendilerine teşekküre diyorum" Çağırıcı, normale döndükten sonra benzeri etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA