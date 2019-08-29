Bağcılar'da babasını öldüren sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmedi  

BAĞCILAR'da 2017 yılında tartıştığı 54 yaşındaki babasını göğsünden ve kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayfer Altun'a (32) yargılandığı davada akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Sanık Altun'un yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ayfer Altun hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) sanık Ayfer Altun hakkında hazırlanan raporun geldiğini, raporda sanık Altun'un cezai sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiğini açıkladı. Duruşma savcısı da ATK raporunda sanık hakkında cezai sorumluluğun bulunmadığı anlaşıldığından Türk Ceza Kanunu (TCK) 32/1 maddesi gereğince ceza verilmemesini talep etti.

"OLAYDAN DOLAYI VİCDAN AZABI YAŞIYORUM"

Duruşmada söz verilen sanık Ayfer Altun şunları söyledi:

"Eniştem babamın üzerine gitti. Babam da beni dövdü. Bunun üzerine babamı bıçakladım. Kimse babasını bıçaklamak istemez. Olaydan dolayı vicdan azabı yaşıyorum. Olay anında bilincim yerinde değildi. Ne yaptığımı bilemedim. Babamın öldüğünü cezaevinde yanıma gelen annemden öğrendim. Bana "baban öldü" dedi."

"KOLAY MI HASTANEYE YATMAK" DİYEREK AĞLADI

Mahkeme heyeti, akıl sağlığı yerinde olmadığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi. Mahkeme başkanı kararı sanığa anlattı. Sanık bunun üzerine "Kolay mı hastaneye yatmak, 17 yaşımdan beri hastanede yatıyorum. Kolay mı orada kalmak" diyerek ağladı.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor:

Şüpheli Ayfer Altun, Bağcılar'da 13 Haziran 2017'de tedavi olması için kendisini hastaneye yatırmak isteyen babası Şeyhmus Altun ile tartıştı. Ayfer Altun, babasına tokat attı, babası Şeyhmuz da kızı Ayfer'e tokat attı. Bunun üzerine Ayfer Altun mutfaktan aldığı bıçağı babasının göğsüne ve kalbine sapladı. Şeyhmuz Altun hayatını kaybetti. Şüpheli Ayfer Altun'un "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.

İLK DURUŞMADA OLAYI ANLATMIŞTI

Sanık Ayfer Altun, olay gününü ilk duruşmada şöyle anlatmıştı:

"Benim imam nikahlı yaşadığım Tolga'dan çocuğum olacaktı. 1 buçuk aylık hamileydim. Ailem baskı yapınca çocuğumu aldırdım. Bu sebeple artık çocuğum olmuyor benim. Ailem evden çıkmama da izin vermiyordu. Ben bronşit hastasıyım. Babamla tartışmamızın nedeni sadece beni hastaneye götürmek istemesi değildi. Eşime dönerim korkusuyla beni evden çıkarmadığı için tartıştık önce. Tartışma esnasında bana saldırıp tokat attı. Ben de mutfağa gittim. Babam da peşimden geldi. Terlikle beni döveceğini söylüyordu. Ben de bu nedenle bıçakla ona 2 kez vurdum. Sonra ne oldu ona bilmiyorum. Babamı çok özlüyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım."

Sanık Altun duruşma sonunda da "Ayrıca madem ben deliydim beni niye üç kez evlendirdiler. 4 aydır içerdeyim. Neden?" diye sormuştu. Hakim de "babanı öldürdüğün için yargılanıyorsun" deyince sanık "Babam ölmedi, size yalan söylemişler. Yaralanmış" cevabını vermişti. Hakimin bu kez "Baban öldü" demesi üzerine sanık "O zaman ispatlayın. Göstersinler" demişti. Hakim "Cesedini mi getirelim" diye sorunca da sanık "Ölmüşse ölmüş ne yapalım. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

DHA