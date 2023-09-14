Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar'da bir okulun bahçesine giren başıboş pitbull veli ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar'da bir okulun bahçesine giren başıboş pitbull veli ve öğrencilere korku dolu anlar yaşattı. Bir kadın öğretmen tarafından öğrencilerden uzaklaştırılan köpek daha sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

Bağcılar Yıldıztepe ilkokulunda bu sabah öğrencileri okula giriş yaptığı esnada başı boş olan bir pitbull cinsi köpek okul bahçesine girdi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan öğrenci ve veliler büyük korku yaşadı ve durum okul yönetimine bildirildi. Bu sırada bahçede bulunan bir kadın öğretmen köpeğin yanına gelerek yavaşça köpeğin öğrencilerden uzaklaşmasını sağladı. Köpek okulun arka bahçesine girince okul yönetimi buranın kapısını kilitleyerek durumu Bağcılar Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede okula gelen ekipler köpeği okuldan alarak Bağcılar belediyesi hayvan barınağına götürdü.

Çocuklarımızı bu köpekler yüzünden sokağa bırakamıyoruz

Tehlikeli ve yasaklı ırk olan başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirten Emrah Karataş "Biz çocuklarımızı gönderiyoruz nasıl önlem alınmıyor köpek nasıl içeri giriyor anlamadım. Çocuğumuzu güven içerisinde göndermek istiyoruz ama bu şekilde korkuyoruz. Bu tehlikeli bir ırk normalde yasak ama başıboş dolaşabiliyor. Bunlar çocuklara saldırıyor çocuklarımız hastanelik oluyor. Buna bir müdahale edilmesi lazım sokağa bırakılmaması lazım. Çok tehlikeli hayvanlar biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz. Bunların önünü kesmek lazım. Biz de hayvan seviyoruz ama bunlar tehlikeli hayvanlar" dedi.

Köpeği sabah saatlerinde okula çocuğunu bırakırken gördüğünü belirten bir başka veli ise "Ben köpeği sabah çocuğumu okula bırakırken gördüm. İçerdeydi müdür de oradaydı ama kimseye zarar vermeden belediyeye haber verildi ve çıkartıldı" diye konuştu.

Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Bağcılar’da başıboş pitbull okulda korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Son Haberler
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Başkan Özcan talimat verdi, Nazilli’de bozuk yol kalmayacak
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Sivas’ın eğitim altyapısı güçleniyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Tarihi Hanlar Bölgesi’nde kültür sanat buluşmaları sürüyor
Manisa’da ilk kez içme suyu barajdan karşılanacak
Manisa’da ilk kez içme suyu barajdan karşılanacak
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
Kenan Işık'ın sağlığı ile ilgili flaş gelişme! Arkadaşı Ozan Zeybek açıkladı, 9 yıldır komada yatıyor
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!