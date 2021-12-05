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  3. Bağcılar'da bir binada patlama! Ortalık savaş alanına döndü!

Bağcılar'da bir binada patlama! Ortalık savaş alanına döndü!

Bağcılar'da bir binada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangını itfaiyeler söndürürken, çevreye saçılan parçalar ise ortalığı savaş alanına çevirdi.

Bağcılar'da bir binada patlama! Ortalık savaş alanına döndü!

Bağcılar'da bir binanın üst katında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle dairede yangın çıktığı belirlenirken, kopan parçalar ise etrafa saçılarak ortalığı karıştırdı.

BİR VATANDAŞ FENALANDI

İlk olarak çıkan yangına müdahale edilirken, itfaiye ekipleri binanın içerisinde bulunan vatandaşlara da yardımda bulunarak binayı tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin yangından kurtardığı bir vatandaş ise fenalaşınca ambulansa alınarak tedavisi yapıldı.

Bağcılar'da bir binada patlama! Ortalık savaş alanına döndü!

YOĞUN GAZ KOKUSU ALINDI

Dairede çıkan yangın büyüyünce bitişikte bulunan eve de sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunduğu yangının daha fazla büyüyerek tehlike oluşturmasını engelledi ve yangını kontrol altına aldı. Olay yerinde bulunan kişiler, yoğun bir şekilde gaz kokusu aldığını fark edince, İGDAŞ ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bağcılar'da bir binada patlama! Ortalık savaş alanına döndü!

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yoğun dumanın oluştuğu bölgede yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan patlamanın yaşandığı dairede şans eseri kimsenin bulunmadığı ve hayatını kaybeden vatandaşın olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Bağcılar'da bir binada patlama! Ortalık savaş alanına döndü!

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