Bağcılar’da bir dükkanın demir korkulukları çalan kızlar kamerada

Bağcılar'da iki kağıt toplayıcı kız, bir dükkanın demir korkuluklarını çaldı. Uzun uğraşlar sonunda korkulukları bulunduğu yerden sökmeyi başaran hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kağıt toplayıcı iki kız, sabah saatlerinde bir dükkanın korkuluğunu gözlerine kestirdi. Bir süre dükkanın etrafından dolanan hırsızlık zanlıları kızlar, kimsenin olmadığını anlayınca demir korkulukları sökmeye başladı. Hırsızlar uzun uğraşlar sonunda söktükleri demir korkuluğu yanlarında bulunan dev çuvalın içine koyarak kaçtı.

Pes dedirten hırsızlık anı kamerada

Bu kadarında da "pes" dedirten hırsızlık anı da anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kızın bir dükkanın önüne geldiği görülüyor. Bir süre etrafta dolanan iki kız daha sonra dükkanın korkuluğunu sökmeye başlıyor. Uzun uğraşlar sonunda söktüğü korkuluğu çuvala koyan kızların olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: İHA