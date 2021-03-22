Bağcılar’da cinayet: 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı

İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1442 Sokak üzerinde meydana gelen olayda 6 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan Gürcistan uyruklu Teyo isimli kadın ve Pakistan uyruklu Amir’in evine gelen 4 kişi arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

4 ŞAHIS OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Eve gelen 4 şahıs, evdeki 2 kişiyi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve giriş çıkışları kapattı. Teyo isimli kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan Amir isimli şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.