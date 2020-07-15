Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Gece saat 02.00 sularında Bağcılar'da Güneşli Mahallesi'nde birbirlerine yakın olan 10 ayrı iş yerinde yangın meydana geldi.Olayın polis ekiplerine bildirilmesi ile birlikte sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Gece yarısı korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa dökülürken, iş yeri sahipleri ise neye uğradığına şaşırdı.

"YANGINLA İLGİLİ BİLGİMİZ YOK"

Yangının çıktığı iş yeri sahiplerinden biri olan Mustafa Yaşar, ‘’Yangınla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Birkaç yer de daha çıkmış, bizim iş yerimize 500 metre uzaklıkta. Diğer dükkanlarda bizimki gibi aynı şekilde züccaciye dükkanı. Diğer dükkan sahipleri de akrabam oluyor zaten’’dedi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polisin olayla ilgili ilk incelemesine göre kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.