Bağcılar’da dedikodu dehşeti: 2 ölü

İstanbul Bağcılar'da İslam Keleş eşinin ilişki yaşadığı iddia edilen üvey amcasını sokak ortasında vurdu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bağcılar’da dedikodu dehşeti: 2 ölü

İstanbul Bağcılar'da İslam Keleş eşinin ilişki yaşadığı iddia edilen üvey amcasını sokak ortasında vurdu. Gözü dönen Keleş daha sonra 3 çocuğunun gözü önünde 15 yıllık eşini kurşun yağmuruna tuttu. Cinayetin tanığı olan çocuklardan biri ifadesinde, "Babam eve gelerek annemle tartıştı ve dışarı çıktı. Silah sesleri geldi. Silah seslerinden sonra eve geldi anneme peş peşe ateş açtı" dedi.

Olay, dün gece İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre, Tesisatçılık yapan İslam Keleş 15 yıllık eşi Yeliz Keleş (32) ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrenip eve geldi. Çift bir süre tartıştıktan sonra İslam Keleş dışarı çıktı. Dışarı çıkan Keleş bir süre sonra sokak ortasında 45 yaşındaki üvey amcası İsa Ergün'ü silahla vurdu. Tekrar eve dönen gözü dönüm eş İslam Keleş, 3 çocuğunun gözü önüne eşine vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp çalışma başlattı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsa Ergün'ün başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirlendi. Yeliz Keleş'in ise vücudunun değişik yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Cesetler yapılan incelemelerin ardından Bahçelievler Yenibosana'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cinayetin tanığı olan çocuklardan biri H.K, ifadesinde, "Babam eve gelerek annemle tartıştı ve dışarı çıktı. Silah sesleri geldi. Silah seslerinden sonra eve geldi anneme peş peşe ateş açtı" dediği öğrenildi. İslam Keleş polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakaladı. İslam Keleş emniyetteki ifadesinde, eşi ve üvey amcasının ilişki yaşadıklarını öğrendikten sonra olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Emniyette işlemleri biten İslam Keleş sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Son Haberler
Bu yıl da kitaplar devletten, çanta ve kırtasiyeler Onikişubat Belediyesi’nden
Bu yıl da kitaplar devletten, çanta ve kırtasiyeler Onikişubat Belediyesi’nden
Öztürk, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek”
Öztürk, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek”
Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi
Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!