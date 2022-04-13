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  3. Bağcılar'da etrafı tehdit edip, kavgaya karışan Suriye uyruklu Hamza Hammam sınır dışı edilecek

Bağcılar'da etrafı tehdit edip, kavgaya karışan Suriye uyruklu Hamza Hammam sınır dışı edilecek

İstanbul Bağcılar'da Suriyeli esnaf olan Hamze Hammam'ı yol kenarında oturup trafiği engellediği için yoldan geçen bir sürücü uyardı. Hammam, dükkanın önüne koyduğu sandalyeye oturarak etrafa tehditler savurup "Erkek olan gelsin" dedi. Savcılıkta verdiği ilk ifadesinde "Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Kimseyi darbetmedim." diye belirtti.

Bağcılar'da etrafı tehdit edip, kavgaya karışan Suriye uyruklu Hamza Hammam sınır dışı edilecek

İstanbul Bağcılar'da, 10 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Çınar Mahallesi 842'nci Sokak'ta ilginç bir olay yaşandı. Sokaktan geçen bir sürücü, yol kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammam'ı trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üstüne Suriyeli esnaf sürücüyle tartışmaya başladı. Dükkanından sandalyeyi getirip yolun ortasına koydu ve oturup "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırdı.

Şikayet üzerine gözaltına alınıp, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Hamza Hammamı'nın ilk ifadesi: "Ben 7-8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Yeterince Türkçe konuşabiliyorum. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Ben kimseye hakaret ve tehditte bulunmadım. Kimseyi darp etmedim. Ayrıca başka insanlara karşı veya Türk halkına karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı söz ve davranışta bulunmadım.

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BANA SALDIRDILAR, GERGİNLİK YAŞANDI

Ben sadece trafik nedeniyle işyerimin önünde seyir halinde olan aracın devamlı kornaya basması üzerine uyarmak istedim. Ancak uyarmak istediğim araç sürücüsü ve yakını olduğunu tahmin ettiğim bir kısım şahıslar bana saldırdılar. Bu şekilde gerginlik yaşandı. Daha sonra şahıslar araçlarına binip olay yerinden ayrıldılar.

BEN HERHANGİ BİR SUÇ İŞLEMEDİM

Ben bu olayın gerginliği ve ayrıca Suriye'de bulunan eniştemin kısa süre önce vefat etmesi ve bu olaydan benim yeni haberdar olmam nedeniyle olayın etkisi altındaydım. Ayrıca benim arkadaşlarım beni tutarak işyerinin içine sokmaya çalıştılar. Sanki ben suç işlemişim ve beni koruyormuş gibi davrandılar. Oysa ben herhangi bir suç işlemedim.

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TÜRK HALKINA SAYGISIZLIK YAPMADIM 

Suç işlemediğimi ve masum olduğumu ifade etmek için dışarı çıktım. Burada bağırarak Türk halkına saygılı olduğumu, saygımın, sevgimin sonsuz olduğunu ancak kendimin saldırıya uğradığımı ifade etmek istedim. O anda polis gelmiş ancak ben polisi görmemiştim. Polisi görünce zaten oturduğum sandalyeden kalktım. Kimseye saygısızlık yapmadım.

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BANA SALDIRANDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Suçsuzum ayrıca bana saldıran şahısların aracında kadın ve çocuk olduğunu bilmiyordum. Engelli bir çocuk olduğunu da sonradan öğrendim. Bu nedenle bana saldıran şahıslardan şikayetçi değilim ancak olayın görüntülerini kanalda yayınlayarak farklı bir şekilde haberleştiren televizyon kuruluşundan şikayetçiyim"

sokaga-sandalye-atip-tehditler-yagdirmisti-ilk-14866582-2808-o.jpgHamza Hammamı'nın "Kasten Yaralama", "Hakaret", "Tehdit ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından ifadesi alındı. Hammamı, ifadesinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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